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8:24, 12 января 2022 года Орёл вновь станет столицей стрельбы из лука 13 января в нашем городе стартует серия национальных соревнований.





Спортивный год в Орле по традиции начнется с серии соревнований по стрельбе из лука. Начнётся всё 13 января с Чемпионата России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В программе также розыгрыш наград Чемпионата, Кубка, а также Первенства России. Все соревнования проходят на площадке Конгресс-холла ТМК «ГРИНН». Завершатся соревнования 30 января.





Анастасия Дорохова





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