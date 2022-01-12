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7:25, 12 января 2022 года В декабре орловская прокуратура добилась от мэрии погашения миллионных долгов перед подрядчиками В одном только Советском районе надзорный орган добился выплаты свыше 44 миллионов.





В декабре благодаря вмешательству прокуратуры предпринимателям выплачено свыше 72 миллионов рублей задолженности по исполненным контрактам, заключенных для городских нужд.



В одном только Советском районе надзорный орган добился выплаты свыше 44 миллионов. Деньги получили 39 подрядчиков. Предприниматели благоустраивали территории, содержали муниципальное имущество и поставляли продовольствие в образовательные организации города, однако с ними не вовремя не рассчитались, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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