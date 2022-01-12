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Главная » Новости

4:29, 12 января 2022 года

В этом году орловские аграрии планируют приобрести свыше 900 новых сельхозмашин

В регионе уже готовятся к весенним полевым работам.


В 2022 году орловские аграрии планируют закупить свыше 900 новых сельхозмашин. Это 160 тракторов, 106 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов, более 650 единиц другой техники, – сообщает региональный информационный портал.

В регионе уже готовятся к весенним полевым работам. До 28 февраля техникам поставлена задача отремонтировать и подготовить прицепной инвентарь, аналогичную работу над тракторным парком предстоит выполнить до 14 марта. Параллельно ведется формирование запаса горюче-смазочных материалов. Мониторинг за подготовкой аграриев будет продолжаться до 21 марта.

Напомним, что в Орловской области в этом году увеличат посевную площадь сельхозкультур Она превысит 1,3 млн гектаров. Также вырастет господдержка регионального агропромышленного комплекса. В денежном эквиваленте она превысит 1,8 млрд рублей.


Артём Ежаков


 
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