Профессор ОГАУ удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты

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5:31, 12 января 2022 года
Профессор ОГАУ удостоен награды Европейской научно-промышленной палатыБориса Белкина отметили за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза.
Преподаватель ОГАУ, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и хирургии, Академик Международной академии Борис Белкин удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза, – сообщает региональный информационный портал.
За свою карьеру учёный опубликовал 250 научных трудов, в том числе в соавторстве три учебника, справочник ветеринарного специалиста, 6 монографий, 9 учебно-методических пособий. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, работают три соискателя и закреплено два докторанта наук.
Фото с сайта правительства Орловской области
Артём Ежаков