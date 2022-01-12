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5:31, 12 января 2022 года Профессор ОГАУ удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты Бориса Белкина отметили за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза.





Преподаватель ОГАУ, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и хирургии, Академик Международной академии Борис Белкин удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза, – сообщает региональный информационный портал.



За свою карьеру учёный опубликовал 250 научных трудов, в том числе в соавторстве три учебника, справочник ветеринарного специалиста, 6 монографий, 9 учебно-методических пособий. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, работают три соискателя и закреплено два докторанта наук.



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





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