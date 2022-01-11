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21:20, 11 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Штамм из Южной Африки - на Орловщине. В наш регион пришёл омикрон.



- Семья из Знаменки не рада новоселью. Причины выяснял корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.



- Послевкусие праздника. Как сделать, чтобы отражение в зеркале вновь порадовало?



- На уборку - всей семьёй: орловцы помогают коммунальщикам разгрести снежные завалы.



- Одиноким и пожилым гражданам доставят продукты и лекарства.



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