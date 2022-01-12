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10:00, 12 января 2022 года Основное финансирование ремонта Красного моста в Орле будет выделено в 2023 году В городе готовятся искать нового подрядчика для реконструкции переправы.





В 2023 году на ремонт Красного моста в Орле будет выделено свыше 1,3 млрд рублей, – сообщает региональный информационный портал. В году наступившем финансирование реконструкции главной городской переправы составит 332,2 млн рублей.



Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков заявил, что мэрия уже готовится к поиску подрядчика. «Думаю, что на следующей неделе будет начало объявления конкурсных процедур по Красному мосту», – сообщил губернатор.



Работы на Красном мосту приостановлены с весны прошлого года. Гендиректор и учредитель бывшего подрядчика «Ремспецмост» проходят подозреваемыми в деле о растрате 170 миллионов рублей аванса. Деньги удалось вернуть по банковской гарантии. Позднее за срыв сроков работ контракт с белгородской компанией расторгли. По решению УФАС фирма попала в «черный список» нерадивых подрядчиков. Также нового подрядчика ищут для другого их бывшего объекта – моста через реку Сосну в Ливенском районе на автодороге Вахново – Важжова.





Артём Ежаков





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