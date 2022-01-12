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10:45, 12 января 2022 года Вчера вечером кромские спасатели вызволяли застрявших в снегу медиков Область продолжает бороться с последствиями обильного снегопада. Водителей и пешеходов призывают быть особо осторожными из-за надвигающейся непогоды.





Накануне вечером кромские пожарные вызволили из снежного плена карету скорой помощи. Медики завязли на автодороге М-2 «Крым», возвращаясь с выезда. В региональном УМВД призывают водителей и пешеходов быть особо осторожными в связи с прогнозируемым обильным выпадением снега и дождя. В связи с этим ожидается ухудшение дорожных условий и снижение сцепления с дорогой.



Область продолжает бороться с последствиями обильного снегопада. В одном только Орле этой ночью убрали свыше 3,5 тыс. кубометров осадков. Днем расчистка и обработка продолжится.





Артём Ежаков





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