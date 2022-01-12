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11:20, 12 января 2022 года В Орле проводят проверку по факту невыдачи расходников диабетикам Следствие намерено изучить работу ответственных за медобеспечение сотрудников и дать ей правовую оценку.





СУ СК России по Орловской области сообщил о начале доследственной проверки по факту четырехмесячной невыдачи диабетикам бесплатных тест-полосок и расходников к инсулиновым помпам. Среди пострадавших имеются дети.



Следствие намерено изучить работу ответственных за медобеспечение сотрудников и дать ей правовую оценку.



О сложившейся проблеме жители региона активно писали во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях.





Артём Ежаков





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