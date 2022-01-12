Жителей Орла призывают сдавать елки на переработку

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11:45, 12 января 2022 года
Жителей Орла призывают сдавать елки на переработкуВ мэрии напоминают об экологической акции «Елка – не мусор». Она состоится 22 января.
22 января в Орле состоится экологическая акция «Елка – не мусор». Вечнозеленые деревья, сданные горожанами, станут украшениями экомаршрутов в «Орловском полесье», послужат подстилкой и едой для животных, а также будут переработаны в удобрения.
Деревья примут в 8 точках областной столицы. Отслужившие символы Нового года нужно обязательно очистить от мишуры и игрушек.
Пункты приема (по районам):
Пересечение улицы 60-летия летия Октября и улицы Октябрьской (ориентир – остановка «Завод приборов»);
ул. Гагарина д. 51 (ориентир – магазин «Перекресток»);
909 квартал, ул. Машкарина, д. 2, (ориентир – храм-часовня Александра Невского);
Микрорайон Новая Ботаника (ориентир – Церковь Николая Чудотворца);
ул. Бурова д. 8;
ул. Пушкина, 189 (контейнерная площадка);
ул. Гайдара, 34 (ориентир – магазин «Фонарик»);
ул. Бульвар Молодежи, 2 (ориентир магазин «Магнит»)
Артём Ежаков