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12:35, 12 января 2022 года Орловскому Россельхознадзору не понравились ливенские караси Местный индивидуальной предприниматель оштрафован за разведение рыбы без ветеринарных документов и другие нарушения.





В декабре орловский Россельхознадзор внепланово проверил ливенского индивидуального предпринимателя, занимающегося разведением живой рыбы. Выяснилось, что бизнесмен приобрел для выращивания 950 килограмм карасей. Санитарных документов на них инспекторы не увидели. Также ИП не проводил ряд нужных исследований воды и рыбьих кормов. Предприниматель оштрафован, – сообщили в управлении.





Артём Ежаков





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