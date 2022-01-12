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14:30, 12 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали два орловца В регионе зафиксировано 115 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 703).



Накануне выписано 33 орловца (всего – 67 317), умерло 2 человека – 1 568 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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