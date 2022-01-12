Сегодня – День работников прокуратуры

Эта дата появилась в российском календаре в 1996 году по указу президента. Но история создания ведомства уходит корнями в начало 18 века. Работников регионального ведомства поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Орловской области!





Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации и знаменательной исторической датой – 300-летием со дня создания прокуратуры России!

Прокуратура была и остается ключевым звеном правоохранительной системы страны, обеспечивающим верховенство закона, единство правового пространства на всей территории России. С честью продолжая замечательные традиции служения народу и Отечеству, опираясь на опыт своих предшественников, нынешние поколения сотрудников ведомства надежно защищают интересы государства, права и свободы граждан, добиваясь неукоснительного исполнения положений Конституции и законов страны, внося достойный вклад в укрепление российской державы.

Профессиональное и ответственное исполнение служебного долга работниками прокуратуры Орловской области, конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти создает прочную основу для динамичного развития Орловщины, выполнения национальных проектов и других государственных программ, сохранения потенциала малого и среднего бизнеса, общественно-политической стабильности на территории области, повышения качества жизни орловчан.

Рассчитываю, что наше тесное сотрудничество позволит и в дальнейшем плодотворно работать в интересах Орловщины и ее жителей – эффективно решать все поставленные задачи, обеспечивать надежную защиту прав и законных интересов граждан.



Еще раз поздравляю вас с праздником и от души желаю крепкого здоровья, новых успехов на благо России и Орловской области.

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.