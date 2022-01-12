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12:37, 12 января 2022 года «Свет Рождественской звезды» засияет в Орле Благотворительная акция-концерт подготовлена Орловским городским центром культуры. О том, как возникла идея, и кто станет адресатом акции в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала директор ОГЦК Елена Майорова.





Благотворительная акция-концерт «Свет Рождественской Звезды» проводится в Орле 18-й год подряд. В концерте принимают участие талантливые дети, воспитанники учреждений дополнительного образования. Акция направлена на материальную поддержку детей, которые остро нуждаются в лечении и реабилитации. О том, как возникла идея, и кто станет адресатом акции в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Татьяне Тимохиной рассказала Заслуженный работник культуры РФ директор ОГЦК Елена Майорова. Елена Майорова: «Именно в эти рождественские дни возникает желание помогать людям. Так со мной произошло в 2004 году - мне захотелось кому-то помочь. Я поняла, что это должны быть обязательно детские концерты, очень красивые, рождественские. Поэтому и девиз акции «Свет Рождественской звезды» - «Дети – детям». И я считаю, что эта акция даже больше нужна тем, кто является участником этих замечательных рождественских концертов. Как правило, это воспитанники наших муниципальных школ искусств, музыкальных школ, хореографической школы, домов творчества. В прошлом году из-за пандемии акция прошла в онлайн-формате. Слава богу, в этом году мы проводим акцию традиционно, в форме большого праздничного рождественского концерта, в котором будут участвовать самые талантливые дети». В этом году сбор средств проводится для 9-летней Надежды Колосовой и 10-летней Виолетты Абдурашитовой. Надежде Колосовой поставлен клинический диагноз – ДЦП. Девочка регулярно посещает коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом. Врачи рекомендуют Наде не останавливаться на достигнутом, а напротив – усилить прогресс. По их мнению, следующий шаг – это Бобат- и Войта-терапия. Эти методики помогают восстановить тонус мышц и развить моторную функцию двигательного аппарата. Девочку ждут в кабинете коррекции «Ступеньки» в Новозыбкове Брянской области. Стоимость процедуры составляет около 80 тыс. рублей. Виолетте Абдурашитовой поставлен клинический диагноз – структурная фокальная эпилепсия (фармакорезистентное течение). Врачи рекомендовали Виолетте пройти специализированное исследование, которое поможет определить тактику для дальнейшего лечения. Стоимость обследования составляет около 50 тыс. рублей. Оба этих случая не входят в число страховых медицинских, а для семей – это тяжёлая финансовая ноша. Информация об итоговой сумме собранных средств для подопечных акции «Свет Рождественской звезды» прозвучит на благотворительном концерте. Он состоится 14 января 2022 года в 17:00 в Орловском городском центре культуры. Реквизиты для помощи можно найти здесь





Орловское Информбюро





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