В Орле юные автоинспекторы приняли участие в КВН

Игра проводится в Орловской области седьмой год подряд.

В орловском управлении ГИБДД провели игру КВН, в которой участвовали школьники. Игра прошла в дистанционном формате, это дало возможность побороться за награды участникам из разных уголков области. Всего в юмористическом состязании сошлись 15 команд. Оценивали их представители департамента образования и сотрудники ГИБДД.

Участники игры в юмористической форме оценивают состояние орловских дорог и работу автоинспекторов. Как отметили в ГИБДД, к критике относятся с пониманием.

Наталья Шанина, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Мы к этому относимся позитивно. Это мнение детей, и мы к этому прислушиваемся».

В итоге: 1 место заняла команда Шаховской школы, на втором - Орловский лицей №4, а третье разделили команды Глазуновского и Хотынецкого районов.



Также награды получили команды, которые представляли Орловскую область на Всероссийском уровне в конкурсах «Автомногоборье» и «Безопасное колесо».