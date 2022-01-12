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12:54, 12 января 2022 года

В Орле юные автоинспекторы приняли участие в КВН

Игра проводится в Орловской области седьмой год подряд.


В орловском управлении ГИБДД провели игру КВН, в которой участвовали школьники. Игра прошла в дистанционном формате, это дало возможность побороться за награды участникам из разных уголков области. Всего в юмористическом состязании сошлись 15 команд. Оценивали их представители департамента образования и сотрудники ГИБДД.
 
Участники игры в юмористической форме оценивают состояние орловских дорог и работу автоинспекторов. Как отметили в ГИБДД, к критике относятся с пониманием.
 
Наталья Шанина, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Мы к этому относимся позитивно. Это мнение детей, и мы к этому прислушиваемся».
 
В итоге: 1 место заняла команда Шаховской школы, на втором - Орловский лицей №4, а третье разделили команды Глазуновского и Хотынецкого районов.

Также награды получили команды, которые представляли Орловскую область на Всероссийском уровне в конкурсах «Автомногоборье» и «Безопасное колесо».



Всеволод Трифонов


 
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