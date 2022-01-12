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13:49, 12 января 2022 года

Орловчанка отдала лже-банкирам треть миллиона рублей

Большая часть суммы была взята в кредит под предлогом обезопасить собственные накопления.


В Орле заведено очередное уголовное дело в отношении телефонных мошенников, – заявили в областном УМВД. Жертвой злоумышленников стала 43-летняя женщина. Представившиеся службой безопасности банка неизвестные заявили орловчанке, что ее накопления в опасности, и на нее могут оформить заем. По совету звонивших, женщина перевела через терминал на якобы безопасный счет 89 тысяч рублей собственных средств, а затем еще четверть миллиона, взятого в кредит. Расследование продолжается.

В беседе с полицейскими потерпевшая призналась, что о таком способе мошенничестве знала, но никак не думала, что сама станет целью злоумышленников.


Артём Ежаков


 
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