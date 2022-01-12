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13:24, 12 января 2022 года

Прокурор Орловской области Владислав Малкин поздравил коллег с ведомственным праздником

Сегодня – День работника прокуратуры РФ.


Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры!
 
2022 год - юбилейный год для прокуратуры России, 12 января 2022 года надзорному ведомству исполнилось 300 лет. 
 
Созданные в эпоху Петровских реформ органы прокуратуры прошли славный путь беззаветного служения закону, Родине и справедливости. 
 
Без преувеличения можно заявить, что сегодня прокуратура является одной из основ российской правоохранительной системы, символом правовой стабильности, гарантом справедливости и обеспечения законности и правопорядка.
 
Бескомпромиссность и профессионализм, высокое чувство долга, честность, верность присяге и ответственность – основные качества, присущие всем, кто посвятил свою жизнь служению Закону. 
 
Желаю всем работникам, ветеранам и пенсионерам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и, конечно, новых успехов в деле служения Отечеству!



Орловское Информбюро


 
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