Прокурор Орловской области Владислав Малкин поздравил коллег с ведомственным праздником

Сегодня – День работника прокуратуры РФ.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!





Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры!

2022 год - юбилейный год для прокуратуры России, 12 января 2022 года надзорному ведомству исполнилось 300 лет.

Созданные в эпоху Петровских реформ органы прокуратуры прошли славный путь беззаветного служения закону, Родине и справедливости.

Без преувеличения можно заявить, что сегодня прокуратура является одной из основ российской правоохранительной системы, символом правовой стабильности, гарантом справедливости и обеспечения законности и правопорядка.

Бескомпромиссность и профессионализм, высокое чувство долга, честность, верность присяге и ответственность – основные качества, присущие всем, кто посвятил свою жизнь служению Закону.

Желаю всем работникам, ветеранам и пенсионерам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и, конечно, новых успехов в деле служения Отечеству!