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15:20, 12 января 2022 года В Орле почти выполнен план вакцинации от COVID-19 Привито чуть больше 78% взрослого населения при минимальном требуемом пороге в 80%.





В Орле от COVID-19 привито почти 78,3% взрослого населения. От минимально требуемого значения областную столицу отделяет 1,7%. Коллективный иммунитет составляет 63%. Об этом сообщает мэрия.



Уровень коллективного иммунитета по всей области составляет 74,3%.





Артём Ежаков





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