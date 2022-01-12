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16:00, 12 января 2022 года Жителям Орла напомнили контакты ответственных за очистку крыш от снега и льда Параллельно мэр Юрий Парахин разослал по организациям призыв наблюдать за своими объектами и вовремя устранять скопление наледи.





Из-за температурных качелей на крышах, балконах и козырьках Орловской области начинают образовываться сосульки и снежно-ледяные массы, падение которых легко может покалечить или убить человека. В связи с этим мэр Орла Юрий Парахин разослал по городским организациям призыв наблюдать за своими объектами и вовремя устранять скопление наледи, – сообщает сайт городской администрации.



Жителей Орла также призывают следить за крышами. Если это касается многоквартирного жилого дома, то следует напомнить ответственной за здание управляющей компании о её прямых обязанностях. Если речь идёт о частной собственности, сообщите адрес по одному из номеров:



• 112 — служба спасения;

• 25-52-10 (доб. 1602) — управление по безопасности администрации Орла;

• 43-37-35; 43-22-12; 76-40-93 — оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.





Артём Ежаков





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