Главная » Новости



15:50, 12 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Основное финансирование ремонта Красного моста в Орле будет выделено в 2023 году.



- Прокуратура России отмечает 300-летие. Сотрудники ведомства принимают поздравления.



- Как учителю решиться на переезд из города на село? Ответ – в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.



- «Свет Рождественской звезды» продолжает помогать. Известна дата благотворительного концерта.



- Орел готовится к серии национальных соревнований по стрельбе из лука.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2