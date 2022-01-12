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Главная » Новости

16:40, 12 января 2022 года

В прошлом году орловские центры занятости помогли трудоустроить 6,5 тыс. человек

Сейчас в областном банке вакансий доступно свыше 8 тыс. мест.


В 2021 году региональные центры занятости помогли трудоустроить 6,5 тыс. человек из числа зарегистрированных соискателей и безработных. Цифры приводит управление труда и занятости. На востребованную профессию выучились 938 человек, было оказано 9,9 тыс. услуг по профориентации. К концу минувшего года на учёте в центрах занятости состояло 2,6 тыс. безработных.

Сейчас в областном банке вакансий доступно свыше 8 тыс. мест. За первые дни 2022-го трудоустроены 28 человек, 18 признаны безработными. Пособие по безработице сейчас получают 2,2 тыс. человек.

Доступные в банке вакансий предложения доступны на порталах «Работа в России» и управления труда и занятости.


Артём Ежаков


 
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