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16:17, 12 января 2022 года Орловские заключённые создали скульптуры символа 2022 года - Тигра Способствовали воплощению творческих идей обильные снегопады.







В исправительных учреждениях Орловской области стартовал конкурс снежных фигур. Первыми в нём приняли участие осужденные ИК-5 (п. Нарышкино) и ИК-2 (г. Ливны). Территории исправительных учреждений украсили фигуры главного символа 2022 года - Тигра.



Как пишет пресс-служба УФСИН России по Орловской области, обильные снегопады позволили мастерам исправительных учреждений создать интересные композиции в рамках конкурса снежных фигур. Огромные символичные животные из снега появились в ИК-5 (п.Нарышкино) и ИК-2 (г.Ливны).



Администрация исправительных учреждений отмечает, что данный конкурс способствует развитию творческих способностей, совершенствованию организации свободного времени осуждённых, привлечению их к активной творческой деятельности.



Конкурс снежных фигур пройдет во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Орловское Информбюро





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