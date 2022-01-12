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16:17, 12 января 2022 года

Орловские заключённые создали скульптуры символа 2022 года - Тигра

Способствовали воплощению творческих идей обильные снегопады.



 В исправительных учреждениях Орловской области стартовал конкурс снежных фигур. Первыми в нём приняли участие осужденные ИК-5 (п. Нарышкино) и ИК-2 (г. Ливны). Территории исправительных учреждений украсили фигуры главного символа 2022 года - Тигра.

Как пишет пресс-служба УФСИН России по Орловской области, обильные снегопады позволили мастерам исправительных учреждений создать интересные композиции в рамках конкурса снежных фигур. Огромные символичные животные из снега появились в ИК-5 (п.Нарышкино) и ИК-2 (г.Ливны).

Администрация исправительных учреждений отмечает, что данный конкурс способствует развитию творческих способностей, совершенствованию организации свободного времени осуждённых, привлечению их к активной творческой деятельности.

Конкурс снежных фигур пройдет во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области


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