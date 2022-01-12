среда 12.01.2022 21:45:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:20, 12 января 2022 года

«Омикрон» в Орловскую область завезли иностранные студенты

Заражённые изолированы. В регионе ожидают дальнейших случаев прибытия больных этим штаммом.


В ближайшее время нагрузка на медицинские организации сильно возрастет. Уже сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями выше многолетних данных более чем на четверть, ежедневно регистрируется более 100 случаев COVID-19. Кроме того, в регионе официально подтверждено наличие более заразного штамма «омикрон».

Завезли его в Орловскую область студенты, прибывшие из стран африканского континента. Сейчас они изолированы. Однако ожидается рост и за счет вернувшихся туристов. Различить штаммы помогут специально разработанные ПЦР-тесты. Их уже ждут в регионе.

Единственная возможность уменьшить тяжесть заболевания новой коронавирусной инфекцией – вакцинация. Уже есть исследования, доказывающие эффективность вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» при болезни, вызванной «омикроном».


Елена Литинская


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.