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16:20, 12 января 2022 года «Омикрон» в Орловскую область завезли иностранные студенты Заражённые изолированы. В регионе ожидают дальнейших случаев прибытия больных этим штаммом.





В ближайшее время нагрузка на медицинские организации сильно возрастет. Уже сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями выше многолетних данных более чем на четверть, ежедневно регистрируется более 100 случаев COVID-19. Кроме того, в регионе официально подтверждено наличие более заразного штамма «омикрон».



Завезли его в Орловскую область студенты, прибывшие из стран африканского континента. Сейчас они изолированы. Однако ожидается рост и за счет вернувшихся туристов. Различить штаммы помогут специально разработанные ПЦР-тесты. Их уже ждут в регионе.



Единственная возможность уменьшить тяжесть заболевания новой коронавирусной инфекцией – вакцинация. Уже есть исследования, доказывающие эффективность вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» при болезни, вызванной «омикроном».





Елена Литинская





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