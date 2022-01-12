В Орле открывается Арт-квартал

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17:30, 12 января 2022 года
В Орле открывается Арт-кварталНовый проект для творческих людей и любителей искусства начнет работу 22 января.
22 января на четвертом этаже типографии «Труд» заработает проект для творческих людей и любителей искусства «Арт-квартал». Это несколько мастерских, оборудованных для занятий скульптурой, дизайном, фотографией и видеосъемками.
Люди, не нашедшие в себе талант к искусству, тоже найдут занятие по душе. Одной из постоянных и бесплатных активностей станет масштабный цикл лекций, мастер-классов и выставок «Наследие Орловщины».
Создание Арт-квартала стало возможным при поддержке Фонда культурных инициатив. Проект имеет свою группу в «ВКонтакте». В ней можно следить за актуальными новостями студии.
Артём Ежаков