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17:30, 12 января 2022 года В Орле открывается Арт-квартал Новый проект для творческих людей и любителей искусства начнет работу 22 января.





22 января на четвертом этаже типографии «Труд» заработает проект для творческих людей и любителей искусства «Арт-квартал». Это несколько мастерских, оборудованных для занятий скульптурой, дизайном, фотографией и видеосъемками.



Люди, не нашедшие в себе талант к искусству, тоже найдут занятие по душе. Одной из постоянных и бесплатных активностей станет масштабный цикл лекций, мастер-классов и выставок «Наследие Орловщины».



Создание Арт-квартала стало возможным при поддержке Фонда культурных инициатив. Проект имеет свою группу в «ВКонтакте». В ней можно следить за актуальными новостями студии.





Артём Ежаков





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