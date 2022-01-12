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17:34, 12 января 2022 года

В Орле собираются отменить троллейбусные маршруты № 1 и № 8

Их планируется заменить новыми – № 2 и № 7. Их курсирование будет отличаться от предшественников.


В Орле собираются отменить троллейбусные маршруты № 1 и № 8. Об этом сообщило сегодня сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». По данным первоисточника, им на «смену» придут маршруты № 2 (Санаторий «Лесной» – ул. Герцена – Наугорское шоссе») и № 7 (Выгонка – ул. Герцена – ул. Октябрьская – Автовокзал). Ориентировочно изменения транспортной схемы вступят в силу 1 февраля.

Публикацию сообщества прокомментировал представитель мэрии Орла.

«Да, действительно, планируется изменить эти троллейбусные маршруты. При этом количество транспорта на них останется то же, что есть сейчас. Изменения позволят исключить дублирование существующего троллейбусного маршрута № 8 и автобусного маршрута № 47. Сейчас они дублируют друг друга на 90%. Возможность доехать с микрорайона на автовокзал сохраняется, для этого есть несколько автобусных маршрутов, которые в настоящий момент идут через мост Дружбы, скорость их движения намного быстрее, чем троллейбуса через Советский район. При этом есть большое количество обращений с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. В настоящее время так называемый троллейбусный круг в районе троллейбусного депо делает не только троллейбус, но и автобусы маршрутов № 16 и № 21, т.к. это удобно жителям близлежащих домов. В дальнейшем планируется такой заезд сделать и для других автобусных маршрутов», – отмечено в сообщении сотрудника мэрии.


Артём Ежаков


 
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