среда 12.01.2022 21:45:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:56, 12 января 2022 года

Андрей Клычков с рабочим визитом посетил Урицкий район

Вместе с ним в поездке побывал корреспондент ГТРК «Орёл»
Антон Киселёв.


Уже традиционно работу в районе глава региона начинает с посещения сельского ФАПа. Сегодня это был Максимовский фельдшерско-акушерский пункт. Здание новое, в марте ему будет год. А обслуживается здесь больше 1200 человек из 11 близлежащих сёл и деревень. Общаясь с местными жителями, губернатор, также традиционно, поднял вопрос о вакцинации против коронавируса.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, мы ожидаем, что уже в ближайшее время существенный рост. Омикрон пришёл, у нас в области один случай уже зафиксирован. Ничего другого не изобрели кроме вакцины».

Были озвучены и просьбы. Одна коснулась соседствующей с ФАПом Максимовской средней школы. Здесь сегодня учатся чуть меньше полусотни детей. В прошлом году был отремонтирован спортзал. Теперь нужно что-то решать с котельной, она слишком затратная.

Решение было предложено следующее: до мая район разрабатывает документацию на строительство новой котельной, и тогда средства на неё будут выделены в 2023 году.

Следующей школой, которую посетил губернатор, стала первая Нарышкинская. В сентябре прошлого года благодаря нацпроекту «Образование» там заработала «Точка роста». Но спустя полгода стало понятно, что оборудования для занятий недостаточно. Приобрести дополненное оборудование школа сможет за счёт ранее сэкономленных средств. А ещё здесь, также по нацпроекту «Образование», в прошлом году было закуплено новое компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование. Благодаря ему в школе появилось своё телевидение, и нашим юным коллегам губернатор дал небольшое интервью. Вопросы, к слову, звучали совсем не детские. Например, как Орловщина будет развиваться дальше?

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для того, чтобы область развивалась, нужны кадры, это основной капитал нашего региона».

Ещё одной школой, в которой сегодня побывал губернатор, стала спортивная. Ребятам из секции плавания - у них недавно завершились большие соревнования - губернатор вручил разрядные значки.

Оценил Андрей Клычков и маркировку, которую ставит на свою продукцию Урицкий молокозавод. С декабря предприятие подключено к системе «Честный знак». Всё, что выпускает завод, теперь отмечено QR-кодами. Они хранят в себе всю информацию о продукте. Правда, это немного удорожило производство. Для приобретения маркировочного оборудования завод взял инвестиционный кредит в размере 2,5 миллионов рублей. При этом работа в системе «Честный знак» позволит предприятию освоить новые рынки сбыта в других регионах.


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.