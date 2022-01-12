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17:56, 12 января 2022 года Андрей Клычков с рабочим визитом посетил Урицкий район Вместе с ним в поездке побывал корреспондент ГТРК «Орёл»

Антон Киселёв.





Уже традиционно работу в районе глава региона начинает с посещения сельского ФАПа. Сегодня это был Максимовский фельдшерско-акушерский пункт. Здание новое, в марте ему будет год. А обслуживается здесь больше 1200 человек из 11 близлежащих сёл и деревень. Общаясь с местными жителями, губернатор, также традиционно, поднял вопрос о вакцинации против коронавируса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, мы ожидаем, что уже в ближайшее время существенный рост. Омикрон пришёл, у нас в области один случай уже зафиксирован. Ничего другого не изобрели кроме вакцины».

Были озвучены и просьбы. Одна коснулась соседствующей с ФАПом Максимовской средней школы. Здесь сегодня учатся чуть меньше полусотни детей. В прошлом году был отремонтирован спортзал. Теперь нужно что-то решать с котельной, она слишком затратная.



Решение было предложено следующее: до мая район разрабатывает документацию на строительство новой котельной, и тогда средства на неё будут выделены в 2023 году.



Следующей школой, которую посетил губернатор, стала первая Нарышкинская. В сентябре прошлого года благодаря нацпроекту «Образование» там заработала «Точка роста». Но спустя полгода стало понятно, что оборудования для занятий недостаточно. Приобрести дополненное оборудование школа сможет за счёт ранее сэкономленных средств. А ещё здесь, также по нацпроекту «Образование», в прошлом году было закуплено новое компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование. Благодаря ему в школе появилось своё телевидение, и нашим юным коллегам губернатор дал небольшое интервью. Вопросы, к слову, звучали совсем не детские. Например, как Орловщина будет развиваться дальше?



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для того, чтобы область развивалась, нужны кадры, это основной капитал нашего региона».

Ещё одной школой, в которой сегодня побывал губернатор, стала спортивная. Ребятам из секции плавания - у них недавно завершились большие соревнования - губернатор вручил разрядные значки.



Оценил Андрей Клычков и маркировку, которую ставит на свою продукцию Урицкий молокозавод. С декабря предприятие подключено к системе «Честный знак». Всё, что выпускает завод, теперь отмечено QR-кодами. Они хранят в себе всю информацию о продукте. Правда, это немного удорожило производство. Для приобретения маркировочного оборудования завод взял инвестиционный кредит в размере 2,5 миллионов рублей. При этом работа в системе «Честный знак» позволит предприятию освоить новые рынки сбыта в других регионах.





Антон Киселёв





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