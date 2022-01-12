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18:34, 12 января 2022 года

На улицы Орла каждый вечер выходит «Ночной патруль»

Всероссийская профилактическая акция добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» направлена на помощь людям, оказавшимся ночью в мороз на улице.


Ночью в Орле волонтёры отряда «ЛизаАлерт» патрулируют улицы. Они готовы помочь тем, кто по какой-то причине оказался в мороз не дома. Количество экипажей равно количеству районов в Орле. Перед выездом проводится планёрка, на которой определяют цели и задачи.

В экипаже должно быть не меньше двух человек. Водитель не отвлекается от дороги, пассажир внимательно вглядывается в ночь. Вдруг кому-то нужна помощь?

Ольга Мотина, региональный представитель ДПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Особенное внимание привлекают подростки и пожилые. Детей, к счастью в такое время уже не встретишь. Но, если не дай Бог, будет ребёнок, конечно же, машина остановится. Больше двух человек в экипаже не ездят, так как если нужно будет кого-то доставить, чтобы в машине было место».

В зоне внимания «Ночного патруля» и общественные территории. По парку прогуливаются в поисках тех, кто вдруг решит переночевать под звездным небом.

Сергей Орыховский, волонтёр ДПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Чаще всего люди в алкогольном опьянении - любители полежать на лавочках, отдохнуть. И соответственно замерзают в сильный мороз. Люди у нас, к сожалению, не все обращают внимание на это, проходят мимо. Мы вот именно поднимаем их, отвозим домой. Так же это дети, которые поздно гуляют, или в гордом одиночестве, или в компании - тоже подходим, спрашиваем, в курсе родители или нет».

Алгоритм действий строго определен: от формы одежды до методики работы с пострадавшим. В том, что правила эффективны, волонтёры убеждались не раз. Ведь знания используют и вне дежурства.

Василий Гришин, волонтёр ДПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Даже было так, что не в патруле, а перед ним как раз увидел человека без определенного места жительства, который под деревцем решил прилечь. Ждали скорую, посадили, отвезли».

«Ночной патруль» выходит на улицы города, если мороз от десяти градусов и ниже. Как правило, дежурят после полноценного трудового дня. Присоединиться к благому делу может каждый из нас. Для этого необязательно отправляться ночью на дежурство. Можно помочь отряду бензином. Как это сделать - указано в официальной группе «ЛазаАлерт» в социальных сетях.


Мария Семак


 
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