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21:20, 12 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня российская прокуратура отмечает 300-летие создания ведомства.



- «Омикрон» в Орловскую область завезли иностранные студенты. Заражённые изолированы. В регионе ожидают дальнейших случаев прибытия больных этим штаммом.



- Андрей Клычков с рабочим визитом посетил Урицкий район. Вместе с главой региона в поездке побывал корреспондент ГТРК «Орёл»

Антон Киселёв.



- На улицы Орла каждый вечер выходит «Ночной патруль». Всероссийская профилактическая акция добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» направлена на помощь людям, оказавшимся ночью в мороз на улице.



- «Свет Рождественской звезды» засияет в Орле. Благотворительная акция-концерт подготовлена Орловским городским центром культуры.



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