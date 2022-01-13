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9:22, 13 января 2022 года

Орловцы выйдут на «Лыжню России» 12 февраля

Традиционная спортивная акция пройдёт в 40-й раз.


В этом году традиционная спортивная акция «Лыжня России» состоится по всей стране 12 февраля. Центральный старт в нашем регионе запланирован в орловском парке Победы, но желающие смогут пройти дистанцию и в своих муниципалитетах.

Регистрация для участия в «Лыжне России» начнётся 7 февраля по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-6, 3 этаж, БУ ОО «СШОР № 10». В программе центрального старта «Лыжни России» – забеги на 1, 2 и 3 километра. В муниципалитетах организуют трассы исключительно в 3 километра.

Отметим, что допуск к участию возможен только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.


Анастасия Дорохова


 
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