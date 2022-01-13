Главная » Новости



8:44, 13 января 2022 года Орловские школьные музеи приглашают стать партнерами Музея Победы В нашем регионе шесть учебных учреждений имеют свои музеи.





Орловские школьные музеи приглашают стать партнерами Музея Победы на Поклонной горе. Получить этот статус могут любые учебные учреждения с внутренним музеем. В нашей области сейчас шесть партнеров Музея Победы.



Заявки на сайте schoolvictorymuseum.ru принимаются до 15 февраля. Участие в программе позволяет российским школьным музеям обмениваться опытом, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы. К проекту уже присоединились 1 142 образовательные организации.





Артём Ежаков





Новости СМИ2