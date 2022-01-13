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8:44, 13 января 2022 года
Орловские школьные музеи приглашают стать партнерами Музея ПобедыВ нашем регионе шесть учебных учреждений имеют свои музеи.
Орловские школьные музеи приглашают стать партнерами Музея Победы на Поклонной горе. Получить этот статус могут любые учебные учреждения с внутренним музеем. В нашей области сейчас шесть партнеров Музея Победы.
Заявки на сайте schoolvictorymuseum.ru принимаются до 15 февраля. Участие в программе позволяет российским школьным музеям обмениваться опытом, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы. К проекту уже присоединились 1 142 образовательные организации.
Артём Ежаков