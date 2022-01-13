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7:45, 13 января 2022 года В прошлом году свыше тысячи орловских должников стали пешеходами Водителей ограничили в праве управления машинами для скорейшего взыскания средств.





В январе – ноябре прошлого года 1 290 водителей с различными долгами были ограничены в праве управления автомобилями. Свыше 920 человек привлекли к такой мере воздействия за невыплату алиментов. С этих людей взыскано 46,4 млн рублей. Это в 2,4 раза больше аналогичного отрезка 2019-го.



Мера ограничения в праве управления автомобилями запрещает водителям садиться за руль до погашения задолженности. Нарушителя ждет до 50 часов обязательных работ или лишение права управления с изъятием удостоверения на срок до года, – напоминают в УФССП.





Артём Ежаков





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