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7:17, 13 января 2022 года Орловец Кирилл Климов вернулся в казанский «Рубин» Накануне футбольный клуб опубликовал список игроков, которые будут готовиться к продолжению сезона.





Орловец Кирилл Климов (на фото на переднем плане) оказался в списке участников предсезонного сбора казанского «Рубина». Права на нападающего принадлежат команде с 2020-го года. Кирилл Климов был куплен у дубля французского «Монако». Кирилл Климов уже успел побывать в аренде в футбольных клубах «Тамбов» и «Кубань». Сможет ли орловец закрепиться в составе футбольного клуба из столицы Татарстана, станет известно позднее.



Фото: пресс-служба ФК «Рубин»





Анастасия Дорохова





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