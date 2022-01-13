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6:48, 13 января 2022 года Залегощенский пенсионер передал в Росгвардию дедовское ружье В регионе продолжается практика избавления от незарегистрированного оружия за вознаграждение. В прошлом году число таких случаев выросло в разы.





В Залегощи 74-летний пенсионер при ремонте нашел под половицей дома своего деда гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-К». Неожиданное приобретение мужчина предпочел сдать в местный Центр лицензионно-разрешительной работы. После проведения нужных проверок орловец залегощенец получит вознаграждение.



В Росгвардии напоминают: в регионе продолжается практика избавления от незарегистрированного оружия за денежную компенсацию, и она пользуется популярностью у жителей – если в 2020 году они принесли силовикам всего четыре «огнестрела», то в 2021-м в ЦЛЛР приняли 45 единиц.





Артём Ежаков





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