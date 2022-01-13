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8:19, 13 января 2022 года Орловские инспекторы помогли отбуксировать заглохшую на объездной дороге «Оку» За дни снегопадов сотрудники регионального ГИБДД получили несколько благодарственных звонков от водителей.





Орловские инспекторы ГИБДД Александр Сазонов и Евгений Миленин помогли отбуксировать заглохшую на объездной дороге «Орел – Брянск» «Оку». Малолитражку с включённой «аварийкой» экипаж заметил во время патруля. В машине с ребенком в салоне закончился бензин. Маленького пассажира пересадили погреться в служебный автомобиль. Всю дорогу до дома инспекторы сопровождали «Оку».



В адрес сотрудников регионального ГИБДД пришло несколько благодарственных звонков от водителей. Автолюбители выражали признательность инспекторам, пришедшим на выручку в сложный момент.





Артём Ежаков





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