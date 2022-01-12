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20:55, 12 января 2022 года Мэр Орла заявил о сохранности троллейбусных маршрутов № 1 и № 8 Об их отмене сегодня активно спрашивали губернатора Андрея Клычкова во время прямого эфира в социальных сетях.





Информация сообщества «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» об отмене троллейбусных маршрутов № 1 и № 8 и их заменена маршруты № 2 (Санаторий «Лесной» – ул. Герцена – Наугорское шоссе») и № 7 (Выгонка – ул. Герцена – ул. Октябрьская – Автовокзал) была прокомментирована мэром Орла Юрием Парахиным. Сегодня этот вопрос неоднократно задавался губернатору Андрею Клычкову во время прямого эфира в социальных сетях. «Друзья, троллейбусы никто НЕ ОТМЕНЯЕТ, официальная информация будет на следующей неделе», – написал Парахин в чате трансляции. (Орфография автора сохранена).





Артём Ежаков





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