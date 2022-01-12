Главная » Новости



20:59, 12 января 2022 года Новогодние украшения останутся в Орле до конца января Об этом во время сегодняшнего прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.





Новогодние украшения останутся в Орле до конца этого месяца. Информация об этом прозвучала во время сегодняшнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях. Также продолжит работу каток на площади Ленина, а вот другой символ прошедшего праздника – ярмарка в «рождественских домиках» – работает до 15 января.





Артём Ежаков





Новости СМИ2