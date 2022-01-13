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10:00, 13 января 2022 года Директор орловского лицея удостоена благодарности Президента РФ Владимир Путин выразил её директору лицея № 4 Татьяне Малыгиной.





Директор лицея № 4 города Орла имени героя Советского Союза Г. Б. Злотина Татьяна Малыгина удостоена благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина. Это поощрение объявлено за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Артём Ежаков





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