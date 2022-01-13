13 января – День российской печати

В этот день в 1703 году по указу императора Петра I в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Орловских журналистов поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!





Поздравляю вас с Днем российской печати!



Искренне благодарю журналистские коллективы за большой вклад в развитие Орловской области, в решение целого ряда важных и злободневных задач, принципиальное и честное освещение актуальных для региона и его жителей проблем, требующих первостепенного внимания власти.



В условиях пандемии активное и заинтересованное участие большинства СМИ в разъяснительной информационной кампании сыграло значительную роль в противостоянии опасной болезни. Журналисты продолжили оперативно, ответственно информировать орловчан о мерах, принимаемых на региональном уровне в целях противодействия распространению заболевания, внесли весомый вклад в организованное проведение массовой вакцинации граждан.



По-прежнему в центре вашего внимания – реализация национальных проектов и государственных программ, масштабные инвестиционные проекты Орловщины, инициативы Правительства области в сфере благоустройства, комплексного развития территорий – с опорой на уникальные особенности муниципальных образований, сохранение и преумножение их хозяйственного, интеллектуального потенциала. Безусловно, наш с вами главный приоритет – повышение качества жизни орловчан, успешное преодоление существующих сегодня проблем, эффективное развитие экономики и социальной сферы. При вашей поддержке будет продолжена работа по сбережению богатейшего историко-культурного наследия региона, воспитанию молодого поколения на примерах истинного патриотизма, укреплению чувства гордости жителей области за свершения героических предков и наших современников.



Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, от души желаю новых творческих достижений, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!



Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.