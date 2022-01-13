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10:46, 13 января 2022 года В Орле бдительный прохожий сорвал гаражную кражу Подозреваемые безуспешно пытались оправдываться перед полицейскими, но в итоге признались в преступлении.





В Железнодорожном районе Орла бдительность и неравнодушие прохожего помогли сорвать кражу в одном из гаражно-строительных кооперативов. Мужчине показалось подозрительным, что два человека вечером грузят металл из бокса в машину. Прибывшие по вызову полицейские застали подозреваемых в самый разгар «работы».



Сначала мужчины попытались оправдаться тем, что хозяева гаража знает о том, что они делают, но в итоге признались в преступлении. Металл фигуранты собирались сдать в пункт приема.



На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.



В управлении добавили, что в минувшем году в Орле было совершено 70 подобных краж. Чтобы обезопасить имущество, правоохранители призывают водителей гаражей как минимум подобрать современный надежный замок, чаще проверять боксы и не хранить там ценные вещи. В случае, если имущество в гараже особенно ценно, не лишним будет озаботиться видеонаблюдением и сигнализацией. Также бокс можно огородить изнутри металлической решеткой.



Фото из архива





Артём Ежаков





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