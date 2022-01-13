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12:05, 13 января 2022 года В Орловской области возможно создание единой диспетчерской службы скорой помощи Такой вариант для минимизации времени приезда медиков к пациентам видит губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области возможно создание единой диспетчерской службы скорой помощи. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Клычков, комментируя ситуацию со смертью женщины в Хотынецком районе, которая скончалась, не дождавшись медиков. Создание профильной ЕДС в регионе поможет минимизировать повторение подобных трагедий.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По поводу ситуации в Хотынце – я видел все эти материалы, разбирались с департаментом и по наличию машин, и по наличию бригад. Чтобы эти ситуации не повторялись, я вижу выходом создание единой диспетчерской службы, которая могла бы из другого – ближайшего – района, перенаправить скорую помощь».





Артём Ежаков





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