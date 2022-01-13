Главная » Новости



12:18, 13 января 2022 года Глава орловской полиции Юрий Савенков ответит на вопросы в прямом эфире Сегодня, 13 января, в 21:00, смотрите программу Александра Короткевича «Контакт».





Глава орловской полиции Юрий Савенков станет гостем программы Александра Короткевича «Контакт». У телезрителей есть возможность задать вопрос во время прямого эфира.



Программа «Контакт» выходит в эфир в 21:00 на телеканале «Россия-24». Звонки начнут принимать с момента начала программы - по телефону: 8 (4862) 76 - 32 - 27.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2