Главная » Новости



12:45, 13 января 2022 года В Орловской области планируется организовать 30 крещенских купелей В Орле к празднику не будет создано ни одной проруби на открытых водоемах.





Приближается большой праздник – Крещение Господне. Купель возле лодочной спасательной станции на Оке в Орле не будут оборудовать уже в третий год подряд. В области планируется организовать 30 прорубей. Они появятся в 16 муниципальных районах.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2