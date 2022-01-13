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13:30, 13 января 2022 года

Орловцев ожидают два снежных и ветреных дня

ГУ МЧС России предупреждает жителей региона о грядущей непогоде.


В Орловской области в течение ближайших двух суток ждут ухудшения погоды. Как сообщает ГУ МЧС России, уже с сегодняшнего вечера и вплоть до завтрашнего в регионе прогнозируются: небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер от 8 до 13 м/с, днем местами порывы от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью: -8°С…-13°С, к утру повышение до 0°С, днем 0°С…+3°С.

15 января на территории области ожидают небольшой снег. Ветер от 8 до 13 м/с, местами порывы от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С…-5°С.


Артём Ежаков


 
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