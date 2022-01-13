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14:30, 13 января 2022 года В Орловской области резко подскочила суточная заболеваемость COVID-19 За вчерашний день заболевание подтвердилось у 147 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 850). В регионе наблюдается рост среднесуточного числа заражений. Кривая заболеваемости растет с 10 января. Тогда оперштаб отчитался о 106 заболевших.



Накануне выписано 37 орловцев (всего – 67 354). За сутки коронавирус не забрал ни одну жизнь. С начала пандемии от него умерло 1 568 человек.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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