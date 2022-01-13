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13:52, 13 января 2022 года

Телеоператор ГТРК «Орел» Сергей Дьяконов стал Почетным работником региональных СМИ

Награждение состоялось сегодня, 13 января, в День российской печати. Вместе с нашим коллегой отметили и других заслуженных представителей профессии.


В День российской печати в здании областной администрации прошло награждение заслуженных представителей профессии в регионе. Телеоператор ГТРК «Орел» Сергей Дьяконов был удостоен высшей награды для представителя регионального СМИ – звания «Почетный работник средств массовой информации Орловской области». Также его получила корреспондент газеты Урицкого района «Новая жизнь» Галина Переходова.

Грамотами Союза журналистов наградили ветерана Орловской журналистики Григория Лазарева и корреспондента телеканала «Первый областной» Наталью Пехтереву.

Всего было вручено 40 наград, – сообщает сайт областного правительства. Всего в Орловской области на сегодняшний день работают 49 региональных средств массовой информации, из них государственных – 33. Суммарный тираж районных газет составляет почти 57 тысяч экземпляров.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области





 
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