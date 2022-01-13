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13:17, 13 января 2022 года

Строительство значимых объектов на Орловщине продолжится

Заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов ответил на вопросы корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.


Какие значимые объекты инфраструктуры региона появятся на Орловщине?
 
- Школа на 1225 мест по улице Зеленина в Орле, я уверен, будет построена и введена в эксплуатацию. Также планируется завершение и ввод в эксплуатацию детского сада на улице Ливенской в Орле. В Ливнах планируется строительство детской поликлиники и пристройки к школе. Это наиболее значимые объекты, которые будут реализованы в 2022 году. Продолжится строительство футбольного манежа на территории стадиона им. Ленина. Еще ряд значимых объектов мы начнём, исходя из конкурсных процедур.
 
Какие достижения минувшего годы вы бы отметили, и над чем стоит поработать в наступившем году?
 
- Я бы хотел сказать, над чем нам стоит поработать. Сейчас мы видим большой запрос наших промышленных предприятий по кадровому обеспечению.  Порядка 9 тысяч вакансий сейчас есть. И нам нужно выстраивать систему непрерывного профессионального образования, начиная со школьной скамьи с последующим трудоустройством. У нас уже есть запросы от промышленных предприятий, и мы уже обсуждали, как это должно быть, и уже в 2022 году мы начнём этим заниматься. Это не быстрый процесс, это процесс не одного года, но нам нужно заложить основу, чтобы наши промышленные предприятия не испытывали кадровый голод.
 
Если говорить о достижениях, я бы отметил успешный запуск на территории региона социального контракта. Более тысячи социальных контрактов заключено на сегодняшний момент, и большая их часть – по линии индивидуального предпринимательства и трудоустройства. И задача теперь в сопровождении тех, кто заключил контракты в 2021 году, чтобы не потерять их как субъектов экономической активности нашего региона.



Антон Киселёв


 
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