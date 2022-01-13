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13:35, 13 января 2022 года В Орле эвакуируют школы из-за террористических угроз Детей выводят минимум из десятка учебных учреждений.





В Орле эвакуируют школы из-за террористических угроз. Фото письма с угрозами и школьников на улице опубликованы в городских сообществах. Под публикацией очевидцы рассказывают, что учеников эвакуируют из разных учебных учреждений – лицея № 4, № 12 и других образовательных организаций.



Террористические угрозы в отношении учебных заведений поступают в регионы России уже второй день подряд.



Фото из соцсетей











Артём Ежаков





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