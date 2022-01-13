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14:08, 13 января 2022 года Инструмент противодействия киберпреступности – цифровая грамотность населения Пандемия коронавируса ускорила процессы цифровизации экономики и общественной жизни. Но это привело не только к ускорению формирования цифрового общества, но и к расширению источников угрозы для него. Преступность в информационной среде стала одной важнейших современных проблем безопасности.





С начала пандемии коронавируса поднялся уровень использования девайсов с подключением к интернету, увеличилось количество пользователей социальных сетей, широкое использование наблюдается в сегменте сервисов видеоконференций для работы и учебы, темпы развития интернет-торговли товарами и услугами бьют рекорды. По последним данным, Интернетом пользуются 4,57 миллиарда человек во всем мире, что составляет почти 60% всего населения мира. Это соответствует годовому росту более чем на 8%. А количество мобильных пользователей за последний год выросло на 2,4 %, и на данный момент составляет 5,15 миллиардов. Это 66% от общей численности населения. Наряду с этим растет угроза кражи информации, которая находится или проходит через цифровые устройства пользователей и хранится в сети в системах обмена мгновенными сообщениями, облаке и электронной почте. Примером взломов являет переход пользователя по фишинговой ссылке, который приводит к попаданию вируса в телефон и если к нему привязана банковская карта, то мошенники могут иметь полный контроль над телефоном и легко получить одноразовый пароль от банка, используя данные карты. Если пользователь работает в какой-либо крупной компании, то путем взлома киберпреступники получают доступ к документам, которые содержат коммерческую тайну, к электронным письмам, где находится деловая документация или данные банковских счетов, к истории браузера, с сохранёнными данными для автоматического входа в рабочие аккаунты. Все это влечет к утечке данных и компанию могут привлечь к административной ответственности по закону, если в открытый доступ попадут личные данные более 3-х лиц. Для защиты от киберпреступников существуют общие правила безопасного использования Интернета: не переходить по ссылкам в электронных сообщениях от неизвестных отправителей; не устанавливать программное обеспечение из непроверенных источников; не открывать баннеры (рекламные или развлекательные), которые размещены на сайтах, вызывающих сомнения у пользователя; не проводить финансовые операции через небезопасные соединения (используйте сайты с протоколом HTTPS); не привязывать личные социальные сети и электронные почты к непроверенным сайтам; использовать антивирус для сканирования всех подозрительных файлов и папок перед открытием. По мнению профессора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Людмилы Проняевой противодействовать киберпреступности очень сложно. Так, по данным МВД РФ за 7 месяцев 2021 года было совершено 320 тысяч киберпреступлений, в том числе 130 тысяч IT-краж. За этот период было расследовано только 30 тысяч киберпреступлений. Эти данные приводят к мысли, что важнейшим инструментом для граждан в борьбе с киберпреступниками является повышение собственной цифровой грамотности. Киберпреступники постоянно обучаются и подстраиваются под новые технологии, чтобы взломать и украсть наши деньги или информацию, поэтому необходимо обучаться в ответ, чтобы защищать свое имущество. От киберпреступлений против граждан страдают не только они сами, но и компании, где граждане работают. В целях противодействия киберпреступлениям компаниям необходимо также включиться в борьбу с ними путем обучения сотрудников, создания служб и отделов ИТ-безопасности. Цифровая грамотность в этой ситуации будет являться существенным препятствием для кибермошенников и способом снижения преступности в интернет-пространстве.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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