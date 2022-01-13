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14:44, 13 января 2022 года Театральная студия Орловского госуниверситета представила спектакль «Оркестр» Пьесе Жана Ануя в этом году исполняется 60 лет, но, как считают режиссер-постановщик и актеры театра «Ювента», её актуальность и сегодня проявляется чрезвычайно ярко.





Театральная студия «Ювента», созданная при Орловском госуниверситете, этой зимой представила на суд зрителей спектакль по пьесе пьесы Жана Ануя «Оркестр». Действие разворачивается в послевоенной Франции, на курорте, постояльцев которого развлекает небольшой оркестр. Каждый из оркестрантов рассказывает эпизоды своей жизни, заново проживая их перед зрителями. Их истории - о любви и ревности, молодости и старости, войне и мире, в них - и правда, и неприглядность. Это проекция всего человечества.



Студия не впервые берется за сложные вещи, в его репертуаре уже и Чехов, и Тургенев, и Ремарк. Несмотря на пандемийное время, творческая работа студии не останавливалась. В этом году, в труппу влились семь первокурсников, и теперь они уже выступают на сцене.



Наталья Смоголь, руководитель театральной студии ОГУ им. И. С. Тургенева «Ювента»: «Не все они задействованы в этом спектакле. Мы делаем ещё одну вещь по рассказам Аверченко и Тэффи, которая будет называться «Комедийная любовь» и там тоже задействована часть новичков – костюмы уже пошиты, рои уже выучены, осталось теперь всё это собрать».

Студенческий театр «Ювента» не теряет своей популярности. И хотя актеры сменяют друг друга, для многих из них театр становится и открытием, и особенным путём.



Увидеть «Оркестр» можно будет ещё 14 и 19 января в актовом зале медицинского института.





Эва Стасюлевич





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