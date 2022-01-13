|
|
|Главная » Новости
14:44, 13 января 2022 года
Театральная студия Орловского госуниверситета представила спектакль «Оркестр»Пьесе Жана Ануя в этом году исполняется 60 лет, но, как считают режиссер-постановщик и актеры театра «Ювента», её актуальность и сегодня проявляется чрезвычайно ярко.
Театральная студия «Ювента», созданная при Орловском госуниверситете, этой зимой представила на суд зрителей спектакль по пьесе пьесы Жана Ануя «Оркестр». Действие разворачивается в послевоенной Франции, на курорте, постояльцев которого развлекает небольшой оркестр. Каждый из оркестрантов рассказывает эпизоды своей жизни, заново проживая их перед зрителями. Их истории - о любви и ревности, молодости и старости, войне и мире, в них - и правда, и неприглядность. Это проекция всего человечества.
Студия не впервые берется за сложные вещи, в его репертуаре уже и Чехов, и Тургенев, и Ремарк. Несмотря на пандемийное время, творческая работа студии не останавливалась. В этом году, в труппу влились семь первокурсников, и теперь они уже выступают на сцене.
Наталья Смоголь, руководитель театральной студии ОГУ им. И. С. Тургенева «Ювента»: «Не все они задействованы в этом спектакле. Мы делаем ещё одну вещь по рассказам Аверченко и Тэффи, которая будет называться «Комедийная любовь» и там тоже задействована часть новичков – костюмы уже пошиты, рои уже выучены, осталось теперь всё это собрать».
Студенческий театр «Ювента» не теряет своей популярности. И хотя актеры сменяют друг друга, для многих из них театр становится и открытием, и особенным путём.
Увидеть «Оркестр» можно будет ещё 14 и 19 января в актовом зале медицинского института.
Эва Стасюлевич