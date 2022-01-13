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15:59, 13 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Жизнь без QR-кодов: миф или реальность? Решение сегодня должны принять на оперштабе.



- После 21:00 в Орле выходит в рейд «Ночной патруль». Их цель – найти тех, кому нужна помощь.



- Лучшие журналисты региона получили награды в День российской печати. Среди них и оператор ГТРК «Орёл» Сергей Дьяконов.



- Старый новый год - время загадывать желания. А что год наступивший нам приготовил, мы узнали у астролога.



- Театральная студия «Ювента» начала год с премьеры. Студенты играют «Оркестр».



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