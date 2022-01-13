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15:01, 13 января 2022 года

Старый Новый год – прекрасное время для завершения дел

Каким, по мнению астрологов, будет 2022 год, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Как утверждают астрологи, в 2022 году Меркурий - планета, отвечающая за коммуникации, будет ретроградной трижды. Первый период начнётся со Старого Нового года и продлится до 3 февраля. Это время хорошо подходит, чтобы вернуться к нерешённым проблемам и поработать над ошибками.

Алёна Кивайло, астролог: «Начинать какое-то дело в ретроградный Меркурий я не советую, а вот завершать – прекрасно».

В 2022-м будет два лунных и два солнечных затмения. Это непростые периоды - предупреждает астролог. Быть осторожнее стоит с 30 апреля по 16 мая и с 25 октября по 8 ноября.

Алёна Кивайло, астролог: «В эти периоды происходят какие-то важные, необратимые, фатальные события, на которые мы не можем повлиять. В этом году коридоры затмения акцентируют ось Телец - Скорпион. Это финансовая ось, это ось отношений. Могут произойти необратимые фатальные события, связанные с имуществом, заработком, наследством, операциями, смертью или зачатием».

За всякого рода ограничения, в том числе и ковидные, на небе отвечает планета Сатурн. В 2022-м он принесёт сюрпризы. Стоит ожидать, что пандемия окончательно не отступит.

Алёна Кивайло, астролог: «Начало июня и конец октября - период стационарности Сатурна, когда действительно мы столкнёмся с какими-то ограничениями. Причём, это может быть связано не только с передвижениями, а вообще - застоем в делах, в официальных бумагах. Но этот в период, например, можно начать диету».

В апреле в знаке Рыб соединятся две планеты гиганта: Юпитер и Нептун.

Алёна Кивайло, астролог: «Может быть массовое наводнение, паводки, отравления, в любом случае, произойдут события, связанные с экологией».

2022 год в нумерологии проходит под цифрой 6. Пифагор считал шестёрку идеальным числом - символом счастья. Пусть в новом году оно придёт в каждый дом.


Юлия Сабельникова


 
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